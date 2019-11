Gabriel Dumitru sarbatorit la Fuego in emisiune, “Drag de Romania mea”

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Japoniei a acordat ”Ordinul Soarelui Rasare” actorului Constantin Chiriac, director al Teatrului National ”Radu Stanca” si presedinte al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru contributia adusa la promovarea culturii nipone in Romania. In cadrul unei ceremonii care a avut…

- Mihai Constantinescu se simte mai bine dupa luni de stat in coma. Soția artistului, Simona Secrier, este nedezlipita de patul lui de spital, iar acum este din ce in ce mai optimista. Daca inainte se vorbea ca doar un miracol il mai poate salva pe Mihai Constantinescu, acum toata lumea este mult mai…

- Ziarul Unirea Elevii Școlii Gimnaziale din Ciugud, prima școala inteligenta din mediul rural din Romania, au sarbatorit Saptamana Mondiala a Spațiului Elevii Școlii Gimnaziale din Ciugud, prima școala inteligenta din mediul rural din Romania, au sarbatorit Saptamana Mondiala a Spațiului, eveniment la…

- Mediateca Institutului Francez din Timisoara – una din cele patru biblioteci multimedia ale Institutului Francez din Romania, toate coordonate de directorul institutului timisorean Cyrille Fierobe – a fost recompensata ieri, 2 octombrie, la Paris, cu premiul celebrei publicatii literare franceze Livres…

- Catalin Botezatu s-a reintors in Romania dupa ce a fost operat de cancer la colon in Turcia. Ulterior, designerul a mers la Paris pentru niște investigații de ultima ora, iar acum se afla in perioada de refacere. Catalin Botezatu a trecut prin momente grele, designerul fiind nevoit inclusiv sa faca…

- Ziariștii romani scriu impreuna, de peste o suta de ani istoria clipei! Am parafrazat in titlu deviza Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, ca acroșaj la relatarea despre sarbatoarea ziariștilor pentru implinirea a o suta de ani de existența a organizației lor profesionale. In Sala de concerte…

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din Sfantu Gheorghe va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecția…

- Mai mulți tineri din Cluj au organizat o petrecere surpriza pentru o groapa din asfalt care a implinit 6 ani. Tinerii i-au cantat ”La multi ani!”, i-au adus flori si au tras cu artificii pentru a sarbatori implinirea celor 6 ani de cand groapa a intrat in viata lor, scrie publicația Romania24.ro. Totul…