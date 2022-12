Stiri pe aceeasi tema

- Fostul concurent Masterchef, judecatorul Gabriel Apostol, a murit dupa ce și-a injectat benzina in vene. El a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, insa medicii nu au putut sa-i salveze viața. Gabriel Apostol, fost concurent la Masterchef și de me ...

- „In jurul orei 11.16, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la un accident de circulație produs pe o strada din sectorul 4. Conducatorul unui autovehicul care circula pe Splaiul Unirii dinspre bd. Șincai catre sos.Mihai Bravu a suprins și accidentat doi pietoni. In urma accidentului…

- O femeie, in varsta de 63 de ani, a decedat pe loc, iar mai multe victime, printre care un bebeluș de cateva luni au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs noaptea aceasta, pe traseul M3.

- Incendiul a izbucnit miercuri noaptea, in jurul orei 23:30, iar alarma a fost data de vecini care au sunat la 112. Cei doi copii și un barbat au fost scoși din flacari de pompieri, deoarece oamenii nu se puteau apropia prea mult. Din pacate, la spital copilul de 7 ani a murit din cauza arsurilor grave,…