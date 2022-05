Autorizatiile emise pentru energie verde insumeaza, in momentul de fata, o capacitate de 2.800 MW si mai sunt in lucru alte peste 18.000 MW capacitati de productie, ce trebuie descarcate, a afirmat, joi, intr-un forum de specialitate, Gabriel Andronache, presedintele Directoratului Transelectrica. „Sunt foarte multe lucruri de facut in aceasta tara, iar dinamica in zona energetica este foarte mare. Daca in urma cu 15-20 de ani avem capacitati de productie care erau suficient de mari, dar si poluante, intre timp lucrurile s-au schimbat si am inceput sa ne adaptam pietei internationale si sa raspundem…