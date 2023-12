Stiri pe aceeasi tema

- Ursus Breweries a publicat cel de-al șaptelea Raport de Dezvoltare Durabila, aferent perioadei 2021-2022, care evalueaza, conform standardelor internaționale Global Reporting Initiative (GRI), progresul facut de companie in ceea ce privește aspectele legate de guvernanța, sociale și de mediu.

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a transmis un mesaj de felicitari Romaniei de Ziua Nationala. „Leadership-ul Romaniei in cadrul NATO intareste securitatea noastra colectiva, in special in regiunea Marii Negre”, se arata in comunicatul Departamentului de Stat al SUA.

- Cei 103 ani ai Universitatii Politehnica Timisoara, care vor fi impliniti oficial in data de 11 noiembrie, au fost marcati pe arena „Stiinta” prin 103 tururi de pista alergati de studenți, profesori, angajați, parteneri și prieteni ai UPT-ului. Sute de studenți, profesori, angajați din departamentele…

- O noua societate care se ocupa cu baruri si alte activitati de servire a bauturilor, si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste AXG Bar SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul 25018 16.10.2023,…

- Compleul, creat in țara noastra, a fost importat de un brand francez. Fabrica din Romania este, de fapt, o afacere de succes, care a fost pusa pe picioare in urma cu mai bine de 3 decenii de catre o inginera din domeniul textil. Din afacere face parte și Monica Pecheanu Ausburger, fosta campioana de…