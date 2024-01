Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imagini de senzatie cu noua sotie a lui Alexandru Matan. Acestea au fost postate chiar de Elena Matan, cea care a avut nunta la care visa si a petrecut pe cinste intr-un club select din Capitala. Alexandru Mitrita i-a fost nas fostului mijlocas al Rapidului. La 24 de ani, Alex Matan a avut…

- Elena Udrea se mandrește cu fiica ei, Eva Maria, despre care a spus, in nenumarate randuri, ca este rațiunea ei principala de a trai, fiind centrul universului sau. Aflata in arest, fostul ministru al Turismului se topește de dorul fiicei sale. Cum a fost surprinsa fetița alaturi de tatal ei, Adrian…

- Deși locuiește in Romania de mulți ani, Antonia nu a renunțat la stilul american și a atras toate privirile atunci cand a ieșit in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o la cumparaturi. Iata cine a insoțit-o!

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Florinel Coman, atacantul echipei din fotbalul romanesc patronata de Gigi Becali. Și, va spunem ca atacantul formației FCSB nu era singu in momentul in care a intrat in vizorul…

- Avem dovada clara a faptului ca Elena Basescu știe mereu sa ceara ajutor atunci cand are nevoie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata cat de bine se descurca la cumparaturi…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Sanziana Negru și Ștefan Floroaica. Mai fericiți ca niciodata dupa ce și-au facut publica relația, cei doi indragostiți nu se mai feresc sa se afișeze impreuna. Va spune ca…