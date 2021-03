Gabi Luncă e internată la ATI cu Covid-19. Cum se simte artista de 81 de ani, cu o poveste de viață impresionantă Gabi Lunca a fost internata la ATI, ca urmare a infecției cu noul coronavirus, anunța SpyNews. ro Celebra cantareața de muzica populara și lautareasca a fost diagnosticata cu Covid-19 și a ajuns la ATI, la Spitalul Județean Ilfov, din cauza varstei inaintate și a altor probleme de sanatate. In ciuda celor 81 de ani și a comorbiditaților, starea de sanatate a lui Gabi Lunca ar fi una buna, stabila. Artista se pare ca are totuși nevoie de ajutor pentru a putea respira fara dificultate. Gabi Lunca – o viața stralucitoare pe scena, multa durere in viața personala Artista a avut de-a lungul vieții… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

