Lena Enache se declara o soție fericita, mai ales ca Gabi o susține și o ajuta in proiectele ei, dar și cu fiul lor. Frumoasa soție de fotbalist are mare succes cu cozonacii ei, iar sportivul este cel caruia ii datoreaza faptul ca poate sa faca fața la tot ce are de facut, mai ales in perioada sarbatorilor.