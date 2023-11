Stiri pe aceeasi tema

- Multe femei efectueaza deja curațenia pentru Craciun, insa intampina dificultați in curațarea anumitor obiecte din casa. Ei bine, in acest articol iți vom explica cum sa speli perdelele de duș cu bicarbonat de sodiu. Este un truc care te va ajuta foarte mult. Iata cum trebuie sa procedezi!

- Un barbat roman in varsta de 31 de ani s-a prezentat personal la secția de poliție din Poing in Germania, in seara de 17 noiembrie. Acesta era ingrijorat pentru partenera sa, de asemenea romanca, ca nu ii raspunde la telefon.

- Un barbat din Alba Iulia a ignorat ordinul de protecție emis pe numele sau și a mers la locuința soției sale, pe care o agresase cu doar o zi inainte Un barbat din Alba Iulia a ignorat ordinul de protecție emis pe numele sau și a mers la locuința soției sale, pe care o agresase cu doar o zi inainte…

- Un aradean care a primit de la curier un colet, pentru care a si platit pe loc, a sunat apoi la 112, anunțand ca in curtea sa e un „pachet suspect”. Fortele de ordine au intervenit si au gasit in cutie un brad de Craciun.

- Ce se intampla cu Targul de Craciun la Alba Iulia, dupa noile masurile de austeritate propuse: Ce spune primarul Gabriel Pleșa Ce se intampla cu Targul de Craciun la Alba Iulia, dupa noile masurile de austeritate propuse: Ce spune primarul Gabriel Pleșa Executivul de la București vrea sa taie drastic…

- Lena Enache are o familie mare și frumoasa, iar rolul de mamica i se potrivește perfect. Soția lui Gabi Enache face sacrificii pentru cei mici, iar unul dintre cele mai importante este faptul ca și-a amanat operația pentru a fi alaturi de copiii ei. Chiar daca a decis sa renunțe pentru un moment la…

- Un barbat din Australia a incercat sa dea in judecata un spital din Melbourne, cerand despagubiri de aproape 650 de milioane de dolari pentru daune psihologice. El a susținut ca a fost „incurajat” sa-și vada soția nascand prin cezariana și ca a ramas cu o „boala psihotica” in urma acestei experiențe,…

- Gabi Enache se lanseaza in afaceri, impreuna cu soția. Fotbalistul și partenera sa de viața iși transforma pasiunea in business. Experianța acumulata de-a lungul vieții ii ajuta pe cei doi in noul proiect in care partenerul Lenei Enache este foarte implicat.