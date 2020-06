G7: Bolsonaro anunță că a fost invitat de Trump la reuniune Ca o victorie pentru guvernul Bolsonaro, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a invitat Brazilia sa participe la Summit-ul G-7 din acest an. Anunțul a fost facut de președintele Jair Bolsonaro pe Twitter, potrivit Folha, citat de Rador.



Grupul reunește cele mai mari economii din lumea occidentala (SUA, Germania, Canada, Franța, Regatul Unit și Italia) și Japonia. Americanii vor gazdui întâlnirea din 2020. Întâlnirea era programata sa aiba loc în luna iunie, dar din cauza pandemiei noului coronavirus, Trump a anunțat ca aceasta ar putea avea loc în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

