Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos anunta la ora 16.00 ca va sustine o conferinta de presa alaturi de Dan Barna, la ora 18.00, in urma sedintei in care ar fi trebuit sa se stabileasca detaliile si calendarul fuziunii USR-PLUS. Declaratia de presa nu a mai avut loc, pentru ca partidele nu s-au inteles.PLUS a decis,…

- "Aceste partide deja lucreaza impreuna de la alegerile europarlamentare, apoi la prezidentiale, continuam acum cu o alianta politica ce incepe sa isi structureze si organe executive de lucru comune. Avem acel Comitet Executiv comun format din sase oameni, avem o comisie de integritate comuna,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat marti seara ca fuziunea cu USR este "in lucru" si s-a convenit sa fie realizata dupa alegerile parlamentare din acest an. "Aceste partide deja lucreaza impreuna de la alegerile europarlamentare, apoi la prezidentiale, continuam acum cu o alianta…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca fuziunea dintre USR si PLUS se va face cat mai repede posibil, cel mai probabil aceasta urmand sa aiba loc dupa alegerile parlamentare. Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a raspuns, intr-o conferinta de presa, ca, pentru…

- ”USR-PLUS este o forta in politica romaneasca si rezultatul de duminica confirma acest lucru, chiar daca unele asteptari au fost mai mari. Cele aproape 1,4 mil de voturi pe care le-am primit ma obliga si ne obliga sa continuam sa luptam pentru un 2020 in care sa fim la guvernare si in primarii. Pentru…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…