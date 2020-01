Stiri pe aceeasi tema

- Citu anunta control financiar la Primaria Capitalei si la companiile municipale: “Nu s-a facut un control de 10 ani, este o coincidenta bizara” Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta ca va face un control la Primaria Capitalei si la companiile din subordine, intrucat institutia nu a mai…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca fuziunea dintre EximBank si Banca Romaneasca nu a fost inca aprobata nici de el, nici de Ministerul Finantelor Publice. El spune ca va anunta in ianuarie ce se...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca fuziunea dintre EximBank si Banca Romaneasca nu a fost inca aprobata nici de el, nici de Ministerul Finantelor Publice si ca va anunta in ianuarie ce se va intampla cu aceasta operatiune. "Am fost intrebat de mai multi jurnalisti si trebuie sa fac aceasta…

- "Cand prostia nu doare, ci loveste! Crunt! Au facut figuratie prin parlament ca ieftinesc carburantul, au tinut-o gaia o saptamana ca vine bunastarea peste romani, ca acum sa ne anunte ca se SCUMPESC benzina si motorina. Intre timp, pe greseala asta de Bula, au pierdut si 3 miliarde lei la bugetul…

- Motiunea simpla „Guvernare PNL, numele tau este austeritate”, initiata de 41 de senatori de la PSD, adresata ministrului de Finante, Florin Citu, urmeaza sa fie dezbatuta si votata, luni, in plenul Senatului. „Nu, nu aveam de gand sa recurgem la acest instrument democratic de sanctionare a activitatii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna decembrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 5,945 miliarde de lei, din care un miliard de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discount si 4,3 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, la care…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi proiectul de rectificare bugetara. Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca in documentația de rectificare a fost trecut un deficit bugetar pentru acest an de 4,4%. In urma cu doua zile, Guvernul avea in calcul un deficit de 4,3%, insa au mai fost adaugate…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…