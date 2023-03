Stiri pe aceeasi tema

- Tyson Fury și Oleksandr Usyk au convenit asupra termenilor pentru meciul lor de unificare a centurilor la categoria grea, care va avea loc pe 29 aprilie pe stadionul Wembley din Londra, a declarat vineri un avocat al ucraineanului.

- Expertiza trebuie sa ofere toate elementele si datele necesare pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indeplinire a cerintelor esentiale de rezistenta mecanica si stabilitate CNCF CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala a atribuit un contract,…

- In timp ce tara sa este in razboi, pugilistul ucrainean Oleksandr Usik, campionul mondial WBA, IBF si WBO la categoria grea, are in vedere sustinerea a doua meciuri, unul pentru unificarea titlurilor la categoria regina, in urma unei victorii in fata britanicului Tyson Fury - detinatorul centurii…

- Presa din Ghana scrie ca CFR Cluj și Slavia Praga au ajuns la un acord pentru transferul atacantului Emmanuel Yeboah (19 ani). Slavia Praga și-a manifestat interesul pentru Emmanuel Yeboah imediat dupa „dubla” din grupa de Conference League. Cehii ar fi trecut acum la fapte. Potrivit publicației Ghana…

- Compania americana GlobalLogic este decisa sa investeasca o suma uriașa intr-o firma de IT din Cluj-Napoca. Americanii au planuri ambițioase in ceea ce numesc Silicon Valley al Europei de Est.

- Eugen Neagoe (55 de ani) a batut palma cu Mihai Rotaru pentru a deveni noul antrenor de la Universitatea Craiova. Ramane sa rezilieze contractul cu actuala echipa, U Cluj. Din august antrenor la U Cluj, Neagoe a decis sa schimbe echipa. Ofertat de Mihai Rotaru, a batut palma cu patronul lui CSU și va…

- A fost mobilizare uriașa in randul amatorilor de cumparaturi din Capitala. Deschiderea primului magazin Primark din Romania a adus o aglomerație fara precedent in centrul comercial din București. Oamenii s-au batut pe produsele puse la vanzare. Aglomerație uriașa la deschiderea primului magazin Primark…