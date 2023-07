Furtună violentă cod roșu în județul Arad. IMAGINI DE COȘMAR la Ineu - Acoperișuri smulse, copaci rupți- VIDEO In localitatea Cherelus, rafalele au atins 100 km/h, avand forța unui uragan.Video primit pe WhatsApp Meteoplus Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, vineri seara, pana la ora 20.30, pentru degajarea unor stalpi de lemn cazuți peste calea ferata, in localitatea Nadab, si degajarea unor copaci de pe mai multe drumuri, anunța aradon.ro. Pentru eliberarea carosabilului de arborii cazuti in urma furtunii puternice, pompierii au intervenit pe DJ792, la ieșirea din Nadab spre Cintei, DJ792D, intre Ineu si Mocrea,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri seara mai multe avertizari de fenomene periculoase imediate in județul Arad, Caraș-Severin și Alba pentru urmatoarele ore. COD : ROSUValabil de la : 21-07-2023 ora 22:00 pana la : 21-07-2023 ora 23:30In zona : Județul Caras-Severin: Reșița, Bocșa,…

