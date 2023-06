Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale de joi, care au urmat unei secete prelungite, au transformat strazile in rauri care au maturat masinile si au pus in pericol locuitorii din orasele de-a lungul coastei mediteraneene a Spaniei, relateaza Reuters.In Molina de Segura, in regiunea de sud-est a Murciei, o filmare care a…

- Insula Guam s-a pregatit pentru taifunul Mawar, care se așteapta sa fie una dintre cele mai mari furtuni care a lovit insula in ultimele decenii. Un videoclip postat pe rețelele de socializare a aratat palmieri care se leganau in timp ce vanturile puternice iși faceau prezența pe insula. Serviciul Național…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri in Japonia, in prefectura Ishikawa (vest), au anuntat autoritatile, potrivit Reuters.Nu a fost emisa o avertizare pentru tsunami dupa seism, a precizat postul public de televiziune NHK. CITESTE SI Apple a obținut venituri peste așteptarile analiștilor,…

- Dupa zile de vreme senina și stralucitoare, unele parți din nordul Chinei au fost invaluite de furtuni de nisip. Centrul Național de Meteorologie (NMC) a emis o alerta albastra pentru furtuni de nisip, avertizandu-i pe cetațeni ca praful va afecta mai multe provincii și regiuni din nordul Chinei.

- Excursionistul japonez Daisuke Kajiyama a calatorit ani de zile cu rucsacul in spate prin toata lumea inainte de a se decide sa se intoarca acasa și sa iși indeplineasca un vis mai vechi: sa iși deschida propria sa pensiune, relateaza CNN. Neavand prea mulți bani la dispoziție, barbatul s-a hotarat…

- Un val de canicula lovește Europa! Se intampla in Spania sau Franța. Meteorologii anunța un val de caldura in Peninsula Iberica și sudul Franței, fiind emisa o alerta de incendii. Vizata este inclusiv Portugalia.Portugalia31,5°C - Portugalia, Santarem; 6 stații din Portugalia au inregistrat valori…

- Ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in California, inchizand drumuri, taind copaci si starnind temeri de avalansa, in ultima furtuna de iarna care a lovit statul american, relateaza BBC.Presedintele Joe Biden a oferit asistenta federala de urgenta in legatura cu valul atmosferic,…