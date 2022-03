Uleiurile de gatit se confrunta cu o "furtuna perfecta", in conditiile in care pana la 60% din exporturile de ulei de floare soarelui ale statelor din regiunea Marii Negre sunt intarziate in sezonul agricol curent din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia, sustine James Fry, presedintele firmei de consultanta LMC International, transmite Bloomberg.