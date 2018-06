Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, astazi, avertizari de furtuni pentru mare parte din țara, inclusiv o avertizare tip cod portocaliu de ploi torențiale. Potrivit ANM, în intervalul 27 iunie, ora 03.00 - 27 iunie, ora 23.00, mare parte din țara se afla sub…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri. Codul portocaliu de furtuni vizeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri. Codul portocaliu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri, informeaza Mediafax.Codul…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, valabila miercuri, intre orele 3.00 si 23.00. De miercuri de la ora 9.00, in patru judete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii ajungand si la 70 de litri…

- Avertizare meteo de ploi abundente și vant intens in mai multe zone din țara. ANM a emis o atenționare cod portocaliu și galbe ANM a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru ziua de 27 iunie, in intervalul 09 – 23. Avertizarea este valabila in județele Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, valabila miercuri, intre orele 3.00 si 23.00. De miercuri de la ora 9.00, in patru juete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii ajungand si la 70 de litri…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu și alta de cod galben de ploi, valabile pentru miercuri 27 iunie in intreaga țara. Se vor semnala cantitați mari de precipitații. COD GALBEN in intervalul: 27 iunie, ora 03 – 27 iunie ora 23. Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate și manifestari…