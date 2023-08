Furtună nemaipomenită în Germania O furtuna violenta a trecut peste Reutlingen in Baden-Wurttemberg și a provocat inundații. Furtuna a lovit in mod deosebit centrul orașului. Grindina avea cațiva centimetri inalțime aici.Potrivit poliției și pompierilor, ploile abundente și grindina au provocat inundații in Reutlingen vineri dupa-amiaza, cand o furtuna violenta a cuprins orașul. Pietrele de grindina au infundat canaleleIn mijlocul verii, la Reutlingen, cu toata grindina mare, parea iarna. Pietrele de grindina, de unul pana la doi centimetri, au infundat și canalizarile, iar drumurile au fost inundate. Potrivit orașului Reutlingen,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

