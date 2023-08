Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța furtuni violente in Romania! AMN a emis 8 Coduri Rosii si 12 Coduri Portocalii de vreme extremaDupa 10 zile de canicula cupola de foc care acoperea Romania a fost sparta de ploi și de vijelii. ANM a emis coduri rosii, portocalii și galbene pentru aproape toata țara. Lista zonelor afectate.…

- Temperaturile caniculare din ultimele zile vor deveni istorie, incepand cu finalul lunii august și inceputul lunii septembrie. Un ciclon polar lovește Romania și va conduce la o scadere brusca a temperaturilor, iar in majoritatea zonelor țarii vom avea parte de furtuni extrem de puternice.La inceputul…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania! Ciclonul care a lovit extrem de puternic in Europa aduce temperaturi scazute in țara noastra și va avea loc o ”inversiune termica periculoasa”.

- Meteorologul ANM, Roxana Bojinariu, atrage atenția asupra faptului ca in Romania are loc o ”inversiune termica periculoasa”. Din cauza ciclonului care a lovit extrem de puternic in Europa, temperaturile din Romania au scazut neașteptat de mult, fiind inregistrate diferențe de peste 20 de grade in decurs…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteorologice de cod galben și cod portocaliu de fenomene specifice instabilitații atmosferice. Ploi, vijelii și grindina vor marca mai multe teritorii din Romania, pana duminica, 6 august. Cu ce ne vom confrunta. Cod galben de ploi…

- Vremea se SCHIMBA in Romania. Furtuna Patricia lovește Europa cu furtuni, ploi și temperaturi scazute Vremea se SCHIMBA in Romania. Furtuna Patricia lovește Europa cu furtuni, ploi și temperaturi scazute Dupa valul de caldura din aceste zile, vremea se va racori, iar in unele regiuni ale țarii sunt…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi deosebit de calda in toata țara. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni, informeaza Mediafax.In saptamana 10-17 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Urmeaza ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina in unele zone din Romania! Meteorologii au emis o avertizare pentru urmatoarele doua zile.„Vorbim de instabilitatea atmosferica atat in aceasta dupa amiaza cat și in urmatoarele trei zile. La momentul acesta nu avem un mesaj de atenționare…