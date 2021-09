Furtuna Larry devine uragan deasupra zonei de est a Atlanticului (NHC)

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dimineata in apropierea orasului Teba din centrul Greciei, seismul fiind resimtit in capitala tarii, a anuntat Institutul de Geodinamica din Atena, citat de Reuters. Cutremurul a avut loc la ora 5:48 GMT, epicentrul sau fiind stabilit la o distanta…

- Furtuna tropicala Ida ar putea lovi in acest weekend coasta Golfului Mexic in apropiere de New Orleans cu puterea unui uragan, dupa ce ar urma sa creasca in intensitate in cursul noptii, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) vineri dimineata cand au fost emise atentionari de furtuna tropicala…

- Furtuna tropicala Grace creste in intensitate deasupra regiunii de sud-vest a Golfului Mexic si, potrivit prognozelor, va redeveni uragan in a doua parte a zilei de vineri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite in cel mai recent buletin informativ, informeaza Reuters.…

- Uraganul Grace, insotit de viteze ale vantului de pana la 130 de kilometri pe ora, a atins joi coastele Mexicului in dreptul intinsei zone de litoral la Marea Caraibilor, unde se afla principalele destinatii turistice din aceasta tara, printre care si Cancun, informeaza AFP. Centrul National…

- Ungaria va trimite un astronaut catre Statia Spatiala Internationala (ISS) pana in anul 2025, a anuntat vineri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, informeaza agentia MTI. Intr-un mesaj video publicat pe Facebook, Szijjarto a indicat ca Ungaria va trimite un astronaut…

- Uraganul Elsa, care a scazut in intensitate si a fost retrogradat in categoria furtunilor tropicale miercuri dimineata, se indreapta spre coastele statului american Florida si va atinge uscatul in cursul acestei dupa-amiezi, au anuntat reprezentantii Centrului Nationale pentru Uragane (National Hurricane…

- Furtuna tropicala Elsa a crescut in intensitate si se indreapta spre Insulele Windward, a anuntat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Insotita de viteze ale vantului de pana la 75 de kilometri la ora, furtuna Elsa se afla la aproximativ 1.095 de…