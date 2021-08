Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul Targoviste intervine cu o autospeciala pentru degajarea unui copac cazut in comuna Ulmi, sat Viisoara.In comuna Dragomiresti, Garda Voinesti intervine cu o autospeciala tot pentru degajarea unui copac. Un acoperis a cazut partial si a avariat cateva autoturisme in Targoviste, pe str. Boerescu…

- Mai multi copaci au cazut si un acoperis de la un bloc din Targoviste a fost luat de vant, joi seara, informeaza ISU Dambovita, potrivit agerpres.ro. Detasamentul Targoviste intervine cu o autospeciala pentru degajarea unui copac cazut in comuna Ulmi, sat Viisoara. In comuna Dragomiresti,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de furtuna pentru zone din Caraș-Severin și Timiș. Alerta pe termenscurt se refera la „averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, in zona s-au acumulat local cantitați de apa de peste 40…50 l/mp, izolat grindina, frecvente…

- Bulevardul Eroilor a fost inundat complet. Zeci de mașini „navigheaza” pe strazile din centru, care sunt acoperite de apa. Imaginile sunt șocante. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un mesaj de atenționare nowcasting COD GALBEN ???? valabila in intervalul 11-07-2021 ora 16:20 Post-ul Codul Galben lovește din nou Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Portocaliu de furtuna pentru județul Suceava. Avertizarea este valabila incepand de astazi, de la ora 14.00, și pana maine dimineața, la ora 6.00. Instabilitatea atmosferica se va manifesta prin vijelii puternice, intensificari ale vantului cu ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN valabila in data de 24 iunie in intervalul 12:00 – Post-ul Meteo: Un nou Cod Galben de vreme rea pentru Dambovița. Ce ne așteapta astazi, 24 iunie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru zona de munte a judetelor Buzau si Prahova, valabila pana la ora 13:00. Potrivit...