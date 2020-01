Furtuna de zăpadă Hephaestion vine peste Europa O furtuna extrema de zapada, numita Hephaestion, a acoperit Grecia, Turcia, Balcanii si zona Mediteranei cu un strat gros de ninsoare. Acest lucru vine in conditiile in care Scandinavia sufera de asemenea o criza dramatica de frig, deoarece temperaturile scad in regiune. In Grecia, zapada uriasa coincide cu vanturile puternice, creand conditii asemanatoare viscolului. Autoritatile au cerut cetatenilor sa se pregateasca pentru atacul vantului, al ploii si al zapezii, pe fondul temerilor legate de siguranta calatoriilor, interzicand chiar si accesul pe drumurile dificile. Meteorologul BBC Sarah… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

