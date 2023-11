Stiri pe aceeasi tema

- Un taifun extrem de puternic a lovit Taiwanul și a adus unele dintre cele mai puternice rafale de vant din istorie. Vantul a atins 342 de kilometri pe ora in sudul insulei, a treia cea mai mare viteza care a fost vreodata inregistrata la o furtuna.

- Problema Covid-19 revine la inceputul noului an școlar in toata Europa. Eris, noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandește rapid și reprezinta o amenințare pentru elevii care se vor reintoarce din 11 septembrie in colectivitate. Aproximativ 2,7 milioane de elevi și preșcolari incep de luni,…

- Oamenii stravechi apreciau geometria si simetria si confectionau intenționat obiecte sferice in urma cu 1,4 milioane de ani, au concluzionat oamenii de știința in urma analizei unor bile preistorice din piatra. Deși au putut determina intenția, cercetatorii care au analizat pietrele descoperite intr-un…

- Federația Proprietarilor de Paduri din Romania, Nostra Silva, a anunțat astazi, 8 septembrie, ca a solicitat direct Robertei Metsola, presedinte al Parlamentului European, interventia de urgenta in vederea medierii dialogului cu o delegatie a proprietarilor romani prezenti la inceputul acestei saptamani…

- A stat de 5 ori dupa gratii, in diferite țari, incercand sa ajunga ilegal in țara sa de vis, Marea Britanie, in anii in care Moldova se izola de restul lumii, iar britanicii au inclus statul in lista țarilor indezirabile. Apoi a renunțat, optand pentru Franța, insa și acolo a avut parte de grele incercari.…

- Companiile din intreaga lume iau in considerare cum sa foloseasca cel mai bine ChatGPT, un program chatbot care foloseste AI generativa pentru a tine conversatii cu utilizatorii si a raspunde la nenumarate solicitari. Cu toate acestea, firmele si companiile de securitate si-au exprimat ingrijorarea…

- Duminica dupa-amiaza, o furtuna s-a abatut asupra municipiului Buzau și a altor localitați din județ. Vantul a suflat cu putere, doborand mai mulți arbori și smulgand cateva coame de pe cladirea Colegiului „Mihai Eminescu”. In jurul orei 18:00, pe telefoanele buzoienilor au sosit mesaje RO-ALERT, prin…