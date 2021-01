Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice, persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Angliei.…

- Marea Britanie intra din nou in izolare totala, dupa ce Anglia si Scotia au anuntat inchiderea completa. Tara Galilor si Irlanda de Nord intrasera deja in lockdown de luna trecuta din cauza cresterii ingrijoratoare a infectarilor cu noul coronavirus.

- Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin impotriva coronavirusului omologat in UE, a avertizat ca e posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de apariția unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate. BioNTech lucreaza cu Pfizer pentru suplimentarea…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de nivelul 4, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, relateaza BBC.

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Marea Britanie vine cu noi reguli de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai devreme, daca prezinta un test COVID-19 negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC.Masura va intra…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și licențiat la AstraZeneca ar putea fi disponibil in aproximativ doua luni. Directorul companiei farmaceutice a anunțat ca vaccinul va fi disponibil pe piața incepand cu luna ianuarie 2021, noteaza Ro Health Review. In acest moment, vaccinul COVID-19 se afla…