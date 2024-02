Furt din două supermarketuri aflate în Aiud. Hoțul a fost prins La data de 8 februarie 2024, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 37 de ani, din municipiul Targu Mureș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt. Acesta a fost depistat, in flagrant delict, imediat dupa ce ar fi sustras mai multe produse alimentare și nealimentare, in valoare de aproximativ 1.000 de lei, din doua supermarketuri din municipiul Aiud. Barbatul mai este cercetat și in cadrul altor dosare penale, pentru fapte similare savarșite pe raza municipiului Alba Iulia și in județul de domiciliu. In cursul zilei de azi,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

