- La iesirea din Galati spre Tecuci, zona Borcan Tirighina, traficul rutier este blocat pe un sens de mers dupa ce un autoturism a ajuns in sant. Conducatorul auto de 24 de ani a pierdut controlul directiei si autoturismul a ricosat in sant. Soferul nu consumase bauturi alcoolice. Incidentul s-a soldat…

- Un accident rutier a avut loc in Crainimat. Doua mașini au fost avariate dupa ce șoferul uneia dintre ele a virat stanga fara sa se asigure. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe DN 17, in Crainimat. Au fost direcționate echipaje ale poliției și Pompierii militari din cadrul Detașamentului de…

- Trei mașini intre care o autoutilitara și doua autoturisme s-au ciocnit violent la ieșire din localitatea Ilișești spre Gura Humorului, a anunțat ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui…

- O altercație bizara a avut loc noaptea trecuta in localitatea Ivesti din Galati. Doua clanuri s-au confruntat cu sabii si cutite chiar in mijlocul strazii. Sapte oameni au ajuns la spital, doi dintre ei in stare grava. Politia si jandarmii au intervenit ca sa desparta gastile, iar mascatii au blocat…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Otopeni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme si un autocamion, la intersectia cu str. Tudor Vladimirescu. Potrivit unui comunicat de presa, in urma impactului a rezultat o victima, investigata medical la…

- Traficul rutier a fost blocat, miercuri, pe DN1, in Otopeni, in urma unui accident care au fost implicate doua autoturisme și un autocamion. Potrivit Centrul Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu. In urma impactului a rezultat o victima, investigata…

- Polițiștii clujeni au confiscat 25,60 mc de material lemnos in valoare de peste 21.000 de lei, pe un drum forestier din comuna Marișel. „In fapt, la data de 30 martie a.c., in baza informațiilor și activitaților operative, polițiștii au constatat ca pe un drum forestier din comuna Marișel se afla…

- Hotii nu mai opereaza noaptea in Cluj, ci in plina zi. Un cetatean a postat pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj o fotografie cu o masina vandalizata. Ramane in seama politistilor sa descopere daca din distractie, razbunare sau cineva care era furat s-a impiedicat de masina cu pricina.