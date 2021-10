Stiri pe aceeasi tema

- Meinl, celebra companie furnizoare de cafea si ceai premium cu sediul central in capitala austriaca, a anuntat joi ca renunta la controversatul logo reprezentand capul unui tanar otoman cu un fes din panza rosie, logo acuzat de multi ani ca vehiculeaza stereotipuri rasiste, informeaza AFP. "Acest simbol…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat marti ca renunta la planurile care vizau dezvoltarea propriului sau vaccin impotriva COVID-19 bazat pe tehnologia mRNA, din cauza pozitiei dominante dobandite de vaccinurile BioNTech-Pfizer si Moderna in lupta impotriva pandemiei, transmite Reuters, conform…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat marti ca renunta la planurile care vizau dezvoltarea propriului sau vaccin impotriva COVID-19 bazat pe tehnologia ARNm din cauza pozitiei dominante dobandite de vaccinurile BioNTech-Pfizer si Moderna in lupta impotriva pandemiei, transmit Reuters și Agerpres.…

- Practica notificarii clienților privind creșterea prețurilor in timpul derularii contractelor a ajuns acum la furnizorii de gaze naturale, dupa ce clienții s-au plans in vara de același lucru cu privire la energia electrica. Grupul francez ENGIE, care furnizeaza gaze naturale in principal in jumatatea…

- Austria isi va deschide partiile de schi in sezonul de iarna 2021-2022, dar doar pentru turiștii vaccinați, testați sau care au avut COVID. Vor avea acces pe partii doar cei care pot prezenta o dovada ca au fost vaccinati sau testati impotriva coronavirusului sau au trecut prin boala, a anuntat luni…

- Zeci de mii de oameni au ieșit, sambata, pe mai multe strazi din Franta, Turcia si Austria pentru a protesta impotriva restricțiilor impuse in fața pandemiei și fața de introducerea pașaportului sanitar prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a devenit ținta atacurilor judecatoarei Camelia Bogdan, care a acuzat banca de spalare de bani. Intr-o inregistrare din decembrie 2018 facuta publica de Grupul de Investigații Politice, judecatoarea Camelia Bogdan acuza una dintre cele mai mari banci din Romania ca „a…

- Grupul italian Lavazza, unul dintre cei mai importanți producatori de cafea din lume, prezent și pe piața locala, dezvaluie rețetele celor mai populare bauturi italiene de vara, realizate pe baza de cafea. Savurarea unei cafele este intotdeauna o idee buna, chiar și vara: vremea calda face pereche extraordinara…