Liberalizarea prețului energiei electrice pentru clienții casnici a dus la o reducere a cotei de piața a furnizorilor tradiționali, trend care se va accelera in urmatorii ani, potrivit unei analize a companiei globale de consultanța Kearney. Prețul este motivul principal care ii determina pe clienți sa schimbe furnizorul. Consumul de energie electrica in Romania a fost relativ constant, in ultimii ani, in jurul valorii de 50 TWh, iar pentru urmatorii ani nu se intrevede un avans mai mare de 1% pe an. 80% din totalul de energie electrica consumata in Romania este vanduta pe piața libera, in contextul…