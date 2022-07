In statiunile Azuga si Busteni distributia apei a fost reluata incepand cu ora 13.30, anunta furnizorul de apa Hidro Prahova. In orasul Sinaia, distributia din statia de apa Oppler a fost reluata la jumatate din capacitate, furnizarea apei urmand sa fie asigurata in regim normal, in functie de evolutia conditiilor meteo. Tot la Sinaia, localnicii care primesc apa potabila din statia Valea Dorului vor fi alimentati pana la finalul zilei. ”Pana in prezent, echipele de interventie ale societatii Hidro Prahova SA au curatat captarea, operatiune urmata de spalarea filtrelor si incarcarea bazinului.…