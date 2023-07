Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Bailesti au condamnat la un an de inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și refuzul recoltarii de probe biologice. Anchetatorii au stabilit ca, in seara zilei de 2 aprilie, barbatul a condus de doua ori baut si fara permis.…

- La data de 7 iulie 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii din Sebeș au intervenit pe strada Lucian Blaga din municipiu unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca un barbat de 52 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea…

- Accident de circulație, joi, pe drumul ce leaga Timișoara de Moravița. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un pom. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara…

- Un șofer de 52 de ani și-a pierdut viața, vineri, intr-un accident infiorator! Nenorocirea a avut loc dupa ce barbatul a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit napraznic un camion, pe DN 6, la ieșirea din Orșova. Barbatul decedat era din Craiova. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru…

- Continue reading Polițiștii din Elveția, șocați de un șofer roman care conducea cu 140 km/h intr-o zona cu limita de 50. S-au ingrozit cand au vazut cine mai era in mașina at Info real.

- Un accident grav s-a produs intr-o localitate din Arad, dupa ce un șofer drogat și cu permisul suspendat a creat haos pe strazile din oraș. Tanarul de 29 de ani a intrat, in cele din urma, cu mașina intr-un gard. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului, iar rezultatele testului pentru depistarea…

- Un sofer de 27 de ani a condus o masina cu viteza de 226 km/ ora pe autostrada A3, el fiind depistat de politisti in timpul unei razii care a avut loc vineri. "In jurul orei 18:01, politistii au depistat pe Autostrada A3, un barbat, de 27 de ani, in timp ce conducea un autoturism […] Sursa articolului:…