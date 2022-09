Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Gorbaciov, ultimul presedinte al Uniunii Sovietice inainte de dizolvarea acesteia, a murit la Moscova, la varsta de 91 de ani, potrivit unor declaratii oficiale, citate de CNN. Gorbaciov a murit dupa o boala indelungata, au transmis agentiile de stiri de stat din Rusia. „Mihail…

- Deputatul rus Mihail Seremet, care reprezinta Crimeea in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) a propus marti intr-un interviu acordat agentiei oficiale de presa RIA Novosti crearea ‘unei asociatii voluntare de state suverane’ dupa modelul URSS pentru a contracara ceea ce el a…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzația șefei statului, Maia Sandu ca Rusia sfideaza integritatea teritoriala a Republicii Moldova incercand sa consolideze oficiul consular de la Tiraspol, scrie EuropaLibera . „Nu putem fi de acord cu aceasta apreciere.…

- Poliția rusa l-a reținut luni, 25 iulie, pe Leonid Gozman, un politician de opoziție, dupa ce a fost deschis un dosar penal pentru ca nu ar fi informat suficient de repede autoritațile cu privire la cetațenia sa israeliana, a anunțat avocatul acestuia, potrivit Reuters."La intrarea in stația de metrou…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Medvedev, santaj nuclear versus sanctiuni penale. Fostul presedinte al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, s-a referit miercuri la recurgerea la arme nucleare, excluzand de asemenea in avans eventualitatea ca justitia internationala sa decida sanctiuni impotriva Moscovei, intr-un moment in care Curtea…