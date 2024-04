Fundația Comunitară Timișoara, susținere pentru proiecte care încurajează implicarea cetățenilor în procesul electoral Fundația Comunitara Timișoara, coordonator al programului „E și treaba mea!”, destinat grupurilor care doresc sa desfașoare activitați pe teme precum educația civica, promovarea transparenței și a informarii clare și obiective, monitorizarea și lupta impotriva dezinformarii, mobilizare civica și voluntariat sau campanii de conștientizare a importanței votului, a selectat cinci proiecte și echipele care, in perioada […] Articolul Fundația Comunitara Timișoara, susținere pentru proiecte care incurajeaza implicarea cetațenilor in procesul electoral a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada martie-mai 2024 este organizat primul juriu al cetațenilor din Ramnicu Valcea. Scrisorile au fost trimise la 2000 de adrese, selectate in mod aleatoriu, iar locuitorii care au primit una din cele 2000 de scrisori mai pot trimite Primariei Municipiului Ramnicu Valcea acordul de participare…

- Procesul federal intentat lui Donald Trump pentru ca a incercat sa submineze alegerile din 2020 va ramane probabil in așteptare pentru inca cateva luni, in timp ce Curtea Suprema se va ocupa de argumentul sau potrivit caruia este imun la urmarirea penala pentru acțiunile pe care le-a intreprins in perioada…

- Prezentarea bilantului DNA pentru anul 2023 sta sub semnului unui an electoral, a punctat procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Voineag. Este constient ca exista riscul ca orice vor face procurorii anticoruptie sa fie interpretat si sa starneasca controverse sau discutii, dar Voineag…

- Ministerul Muncii anunta ca de marti incep platile pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune, suma totala care va fi platita celor 209.856 de beneficiari in aceasta luna fiind de 132.918.895 de lei. ”Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie…

- Intr-o lume in care femeile gestioneaza adesea mai multe roluri și responsabilitați, prioritizarea sportului poate fi uneori dificila. Cu toate acestea, beneficiile incluziunii exercițiilor regulate in rutina ta depașesc cu mult aspectul fizic. Fitness-ul este o unealta puternica pentru a-ți intari…

- Administrația locala a comunei Țibucani, iși propune mai multe proiecte importante pentru 2024, care sa vina in sprijinul cetațenilor. O veste buna și așteptata vine din zona asigurarii serviciilor medicale in comuna, un proiect care are drept scop construirea și dotarea unui dispensar uman in satul…

- Cererile și recomandarile cetațenilor din sectorul 5 devin proiecte puse in aplicare. Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pune pe primul loc nevoile acestora. Prin intermediul unei postari pe Facebook, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone atrage atenția și susține ca banii cetațenilor…