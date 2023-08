Fundașul lui FC Barcelona, Ronald Araujo, a suferit o accidentare la coapsa stângă Ronald Araujo, fundasul uruguayan al echipei FC Barcelona, s-a accidentat joi la coapsa stanga si nu va putea juca duminica impotriva lui Cadiz in etapa a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, informeaza AFP. Araujo "s-a accidentat la bicepsul femural de la piciorul stang", a indicat Barca intr-un comunicat. Clubul nu a precizat durata indisponibilitatii jucatorului, insa acesta ar putea lipsi aproximativ o luna, potrivit presei spaniole. Fundasul va rata partida cu Cadiz, prima pentru Barca pe stadionul olimpic din Montjuic, pe care catalanii vor juca meciurile de acasa in perioada in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

