Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Serviciului Juridic din Prefectura Mehedinți Constantin Vintila și fostul director executiv al Direcției Cadastru din Primaria Drobeta Turnu Serevin Catalin Iancu Preduț au fost trimiși in judecata de procurorii anticorupție. Conform unui comunicat al DNA, ei i-ar fi cerut unei persoane…

- Inclpatii Vintila Constantin si Predus Iancu Catalin au fost trimisi in judecata, sub control judiciar de catre procurorii DNA.In completarea comunicatului nr. 420 VIII 3 din 10 iulie 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea…

- (P) Conditii in care un credit IFN poate sa ajute un antreprenor. Ce trebuie sa stii despre obtinere! Indiferent de dimensiunile initiale ale unei afaceri la inceput de drum, banii o pot conditiona. Ulterior deschiderii unui business, presupunand ca banii pentru inceput exista, nevoia de bani poate…

- Nicolae Banicioiu, fostul ministru al sanatatii in guvernul Ponta, a fost pus sub acuzare pentru trafic de influenta si luare de mita in forma continuata, dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara. Procurorii DNA au pus sechestru pe averea acestuia, respectiv bunuri imobile si conturi, arata un comunicat…

- Patru militari și un angajat civil de la Unitatea militara 02517 din Craiova au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației cu procurorii militari ai DNA și au admis ca au acceptat sa faca plați pentru lucrari fictive la Cazarma de la Deveselu, aflata in aceeași curte cu Scutul american anti-racheta,…

- Patru militari și un angajat civil de la Unitatea militara 02517 din Craiova au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației cu procurorii militari ai DNA și au admis ca au acceptat sa faca plați pentru lucrari fictive la Cazarma de la Deveselu, aflata in aceeași curte cu Scutul american anti-racheta,…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, administrator al S.C. Antrepriza…

- Procurorii DNA declanșau in 2014 urmarirea penala pe numele fostului senator PDL Gigi Chiru dar și a omului de afaceri Corneliu Dica și a altor persoane, pentru pretinse fapte de luare de mita și complicitate la aceasta, in legatura cu o uriașa suma de bani, 1,5 milioane de euro, pretins provenita…