Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT … Directia de Asistenta Sociala Barlad, in colaborare cu ONG-urile din judet, dar si cu sprijinul Primariei Barlad si al DGASPC Vaslui, organizeaza un targ de servicii sociale pentru copii. Dupa o pauza impusa de pandemie, o noua editie aTargului de servicii sociale pentru copii se va desfasura…

- BANI… Vasluienii isi pot depune dosarele pentru a primi ajutorul de incalzire, incepand de pe 16 octombrie. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna la Directia de Asistenta Sociala sau la unul din cele trei cluburi pentru persoane varstnice o cerere, o declaratie pe propria raspundere si cateva acte doveditoare…

- POST-FACTUM… Sarmaluțele electorale de la Huși s-au mancat pe nerasuflate, iar degustatorii flamanzi spun ca au fost gustoase și bine facute, insa Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui nu confirma deloc acest lucru. Instituția a precizat ca, in ciuda practicii, organizatorii de la Huși nu au informat…

- Romania a ajutat la livrarea tancurilor și a rachetelor pentru Ucraina. Informația a fost confirmata de șeful armatei suedeze, intr-un interviu exclusiv pentru Digi24. Generalul a declarat ca Ucraina nu ar fi primit ajutor militar fara Polonia și Romania. In același interviu, comandantul armatei suedeze…

- MASURI… S-au batut ca chiorii in centrul Vasluiului, s-au amenințat cu moartea, insa legea s-a dovedit a fi extrem de blanda cu ei. Dupa ce au vizionat filmarile, polițiștii au reușit sa-i identifice pe agresori, pe care i-au reținut pentru 24 de ore. Duși la Parchet, bataușii au scapat ușor, fiind…

- ALARMANT… O echipa de cercetatori de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și specialiști de la Direcția de Statistica au facut o analiza pentru a determina daca exista o legatura intre rata omuciderilor și nivelul de trai. Au luat in calcul toate faptele de acest fel care s-au petrecut in perioada…

- SUPARARE… Umbla vorba prin Huși ca angajații Aquavas s-au saturat de reclamații ca de mere padurețe, ceea ce, omenește, e de ințeles, numai ca ce altceva ar putea face localnicii care ba se pomenesc cu țevi sparte, ba fara apa la robinete sau, mai nou, cu ditamai gaurile in asfalt! Un cetațean a imortalizat…

- Matt Damon, actorul care joaca in „Oppenheimer”, a dezvaluit ca s-a confruntat cu o depresie in timp ce juca intr-un film, insa a refuzat sa dezvaluie despre ce producție este vorba. In cadrul unui episod al emisiunii „Jake’s Takes”, in cadrul caruia a aparut alaturi de Emily Blunt, colega lui din „Oppenheimer”,…