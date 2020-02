Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate de 1.340.225 lei (aproximativ 320.123 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Ion Ionita, fost functionar public cu statut special in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate de aproape 60.000 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre seful Politiei Sector 4, Cornel Drumariu, anunta ANI. Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 233.343,74 lei (aprox. 58.258 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre DRUMARIU CORNEL, fost functionar public cu statut special in cadrul Politiei Sector 3 si actual functionar public…

- Romeo Vulpe, primarul comunei Tanasoaia, a castigat procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Solutia in dosarul prin care s-a dispus anularea raportului de evaluare intocmit de reprezentanul ANI, raport prin care edilul ar fi fost incompatibil, a fost data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti…

- In urma cu trei ani, reprezentanții primariei anunțau ca au gasit mai multe parcele pe care le pot atribui in baza Legii 15/2003: 128 de terenuri, fiecare cu o suprafața de aproape 300 mp, situate in zona strazii Ovidiu Balea. S-au reanalizat dosarele depuse deja, s-au depus unele noi, iar in martie…