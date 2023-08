Stiri pe aceeasi tema

- Inca o explozie puternica a avut loc, sambata seara, in localitatea dambovițeana la Crevedia, in jurul orei 21.00, la doua ore dupa prima deflagrație care a cuprins un depozit de GPL. O inregistrare postata pe grupul Info Trafic București-Ilfov arata exact momentul celei de-a doua explozii. „Mama, cum…

- UPDATE 21:00 Mai multe persoane, inclusiv pompieri au fost ranite in urma celei de-a doua explozii, potrivit jurnalistului Marius Ghilezean, care se afla la fața locului. Acesta a relatat ca inclusiv șeful DSU, Raed Arafat, dar și oficiali din conducerea județului se aflau in apropiere. DIn fericire,…

- UPDATE 20:50 Un video postat pe rețelele de socializare surprinde momentul in care se produc noi explozii in zona stației GPL. @adam_142008 Huge explosion in Romania ???????? #fyp #fypシ #foryourpage ♬ original sound - Adam???????? UPDATE 20:40 Primarul din Crevedia. Stația GPL nu avea aviz sa vanda…

- UPDATE 20:50 Un video postat pe rețelele de socializare surprinde momentul in care se produc noi explozii in zona stației GPL. @adam_142008 Huge explosion in Romania ???????? #fyp #fypシ #foryourpage ♬ original sound - Adam???????? UPDATE 20:40 Primarul din Crevedia. Stația GPL nu avea aviz sa vanda…

- Primarul din Crevedia a declarat, intr-o intervenție in direct la postul de televiziune Digi24, ca explozia din localitatea dambovițeana a avut loc la un depozit care a avut activitatea de vanzare suspendata de ISU. ”Cand am venit eu la primarie, aceasta locatie avea suspendata activitatea de cei de…

- UPDATE 20:25 ALERTA DE POLUARE IN BUCURESTI Garda naționala de Mediu: Risc crescut de poluare cu pulberi in suspensie, pm10. Exista o creștere de particule Otopeni, Balotești, Buftea. Fumul se indreapta spre Capitala. Recomandam cetațenilor sa inchida geamurile. In ceea ce privește creșterile, se observa…

- Ieri l-am avut ca invitat pe domnul Alexandru Soare, director general in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației si coordonatorul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. Acesta a discutat cu primarii liberali din județul Neamț despre proiectele de investiții…

- MARCEL CIOLACU, premierSalariu: 161.998 lei – ParlamentConturi bancare: 52.000 lei38.000 euroTerenuri, case, bunuri:- Un peridoc- Doua terenuri – Buzau- Doua case – BuzauPlasamente, investiții, imprumuturi:133.800 lei – PSD Buzau (contribuție electorala)Credite:- 85.000 de euro- 35.000 de leiCEI MAI…