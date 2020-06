Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat

- Oamenii de stiinta australieni au identificat 471 de specii de plante si 191 de specii de nevertebrate care au nevoie urgenta de sprijin pentru a fi reabilitate in urma incendiilor de vegetatie de la inceputul acestui an, potrivit unui grup de experti, informeaza vineri DPA.Incendiile de vegetatie,…

- Fumul degajat in urma incendiilor de vegetatie care au facut ravagii in Australia in a doua parte a anului 2019 si inceputul anului 2020 continua sa inconjoare globul terestru la aproape patru luni dupa ce s-a acumulat in atmosfera, potrivit oamenilor de stiinta, informeaza joi DPA. Richard Querel,…

- Recentele incendii de vegetatie din Australia au eliberat in atmosfera mai mult dioxid de carbon intr-un singur sezon decat toata poluarea cauzata de emisiile anuale de gaze cu efect de sera raportate in aceasta tara, potrivit unor estimari guvernamentale, relateaza DPA. O cantitate estimata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza ca norul de fum din zona Cernobîl nu va ajunge si în România, potrivit simularilor modelelor numerice rulate de institutie privind deplasarea acestuia în perioada 14-16 aprilie. Specialistii…

- Incendiile care se manifesta de mai bine de o saptamana in Ucraina sunt la mai putin de un kilometru de fosta centrala nucleara de la Cernobil, dar serviciile de urgenta spun ca situatia este sub control. NASA a declarat ca fumul de la incendii a ajuns deja in Belarus.