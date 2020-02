Fulgii de ovăz ne ţin departe de boli Fulgii de ovaz sunt printre cele mai sanatoase cereale din lume. Aceste cereale integrale nu conțin gluten și sunt pline de proteine, minerale, fibre și vitamine. Ovazul constituie o optiune sanatoasa si accesibila pentru un mic dejun perfect. Studiile au aratat ca fulgii de ovaz au multe beneficii uimitoare asupra sanatații. Printre acestea se numara pierderea in greutate, scaderea nivelului de zahar din sange și reducerea riscului apariției bolilor de inima. Nutritivi si cu zero colesterol 100 de grame de ovaz conțin energie (380 de calorii), proteine ​​(13 g), grasime (6,5 g), carbohidrați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

