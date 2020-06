Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise de fulger in India, intr-o perioada in care furtunile musonice au afectat statele Bihar si Uttar Pradesh, situate in nordul si estul tarii, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA, potrivit Agerpres. Douazeci si opt de oameni au fost ucisi in diverse…

- Cea mai afectata comuna din județ este Rodna. Potrivit ultimei evaluari a pagubelor, nu mai puțin de 110 gospodarii sunt grav afectate de viitura de aseara. Noaptea trecuta, 30 de persoane au fost nevoite sa iși paraseasca casele. Viitura de aseara a facut prapad in comuna Rodna. Potrivit primarului…

- Soferul unui microbuz care efectua o cursa regulata Galati-Tecuci a intrat cu autovehiculul in spatele unui TIR, din cauza neatentiei, dar si pentru ca nu a pastrat distantarea regulamentara. Citeste si: Accident rutier grav la intrarea in Capitala. Masina rasturnata pe sosea In urma…

- Invazia de lacuste de desert a devenit cea mai noua amenintare cu care se confrunta India, deja afectata de epidemia de COVID-19, unde autoritatile desfasoara drone si folosesc echipe pentru a pulveriza pesticide in incercarea de a preveni distrugerea culturilor, ca urmare a celui mai grav atac al…

- Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 6060 de cazuri de infecție COVID-19, dintre care 783 in Transnistria.In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 31 pacienți cu suspecție la COVID-19.

- Noua persoane au fost ranite marți seara in timpul unui incendiu izbucnit la un zgarie-nori rezidențial din Al Nahda, Sarjah, scrie gulfnews.com . Victimele au fost tratate la fața locului intrucat prezentau rani minore. Din primele informații reiese, cauza incendiului nu ar fi fost inca stabilita.…

- Doua scari de bloc din orasul Bucecea au fost afectate de un incendiu care a cuprins acoperisul acestora, a declarat, vineri seara, primarul Andron Tampau, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, nu au fost inregistrate victime, insa cele noua persoane aflate in imobilele in care s-a produs…