Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea unitatilor de invatamant incepand cu data de 8 februarie 2021 va insemna revenirea la normalitate in cadrul sistemului de educatie, dar totul trebuie gandit si facut cu mare responsabilitate, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). „Nu trebuie sa uitam de implicarea…

- Autoritatile din Las Vegas doresc sa accelereze redeschiderea scolilor, care au ramas inchise din martie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, intrucat se tem de o posibila recrudescenta a sinuciderilor in randul elevilor, informeaza AFP. Districtul scolar din comitatul Clark, din care fac…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri, ca daca un copil apare intr-o ancheta epidemiologica va fi testat cu teste antigen. "Președintele a anunțat ieri ca de pe 8 februarie vor fi...

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca școlile vor fi redeschise incepand cu data de 8 februarie in localitațile in care rata de incidența este sub 6 la mie, in anumite condiții, conform celor 3 scenarii tip semafor. Vlad Voiculescu a anunțat ca pentru redeschiderea școlilor se vor lua mai…

- Majoritatea parinților, profesorilor și copiilor vor redeschiderea școlilor, dupa cum reiese dintr-un sondaj realizat de Organizatia Salvati Copiii. Astfel, 78,4% dintre parinți si 73% dintre...

- "Am avut o discuție cu domnul Hunor, cu domnul Barna. Și eu vreau sa redeschidem șcilile, restaurantele. Daca nu ar fi problema pe sanatate, aș vrea sa fie redeschise.Important ca pe langa campania de vaccinare, sa avem și reducerea efectelor epidemie. Sunt orașe in care nu mai sunt cazuri. Putem redeschide…

- Ministerul Educației și Cercetare (MEC) a cerut școlilor ca pana pe 15 ianuarie sa trimita numarul de persoane - personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic - dispuse sa se vaccineze. Despre deschiderea școlilor incepand cu semestrul al doilea, ministerul anunța ca se va pronunța abia in ultima…

- UDMR vrea sa deschida școlile din prima luna a anului 2021. Kelemen Hunor spune ca încearca sa își convinga colegii de coaliție pentru a redeschide școlile din luna ianuarie, cel puțin pentru elevii din clasele primare. „Eu…