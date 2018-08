Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri asupra unor obiective "teroriste" din Fasia Gaza, ca riposta dupa lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene citate de AFP preluata de Agerpres. Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale…

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, relateaza Mediafax.

- Aviatia israeliana a atacat 25 de tinte militare din Fâsia Gaza dupa ce militantii din regiunea palestiniana au lansat zeci de proiectile spre teritoriul Israelului, însa pâna în acest moment nu au fost semnalate victime

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.

- Aceste atacuri au vizat doua situri militare ale Hamas si o unitate unde se fabricau arme, conform aceluiasi comunicat, care nu precizeaza daca aceste raiduri au facut victime umane.Dupa pietre, zmeiele si baloanele incendiare au devenit simbolurile miscarii palestiniene de protest lansata…

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza News.ro, citand AFP.

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…