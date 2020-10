Stiri pe aceeasi tema

- De “Ziua Mondiala a Educației”, va invit, dragi prieteni, sa va intoarceți gandul (macar cateva clipe!) catre oamenii care v-au construit personalitatea. Oriunde sunt, vor simți spiritul de recunoștința! Și nu uitați: „…ințelepciunea nu se preda, ci se trezește. Și nu e aceeași la toți, de aceea nu…

- Ziua de 5 octombrie este o zi speciala, de apreciere a profesorilor, cand, in peste 200 de tari, se sarbatorește Ziua Mondiala a Educației, „World Teachers’ Day”, in engleza sau „Journee Mondiale des Enseignants”, in franceza. Raportul UNESCO pentru secolul XXI, elaborat de Comisia Internationala pentru…

- Cristian Tudor Popescu vine cu critici dure la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, dupa ce aceasta a anunțat ca va reveni la catedra in calitate de profesoara și diriginta la Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Jurnalistul numește decizia sa drept un „gest de imagine absurd”, care…

- Monica Anisie a facut mircuri seara noi precizari legate d noul an scolar: "Incepand cu 14 septembrie vom reveni in spațiul școlii pentru a invața. (...) In ordinul comun emis impreuna cu ministrul sanatații am dispus ca putem funcționa dupa trei scenarii: verde, galben și roșu. (...) DSP-urile au…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, solicita conducerii Bisericii Ortodoxe Romane sa se alature unui mesaj unitar pentru copii, prin care sa se arate ca pandemia de coronavirus este un lucru serios. Funeriu afirma ca are semnale ca anumiți profesori de religie promoveaza teorii conspiraționiste…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a precizat ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa elimine obligativitatea declaratiei pe proprie raspundere, necesara parintilor odata cu aducerea copiilor in scoli. The post Schimbare la normele pentru inceperea școlii. Parinții nu vor mai da declarația pe propria…

- Ziarul Unirea Declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi ELIMINATA. Anunțul ministrului Educației despre inceperea școlii Conform ultimelor informații, declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi eliminata din normele pentru inceperea școlii, anunța ministrul Educației potrivit…

- Pentru ca in curand va incepe școala cu totul diferit fața de alți ani, acum parinții trebuie sa completeze o declarație pe propria raspundere cum ca copiii lor sunt perfect sanatoși. Iata ce le-a transmis Nelu Tataru celor care nu sunt de acord!