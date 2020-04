Stiri pe aceeasi tema

- Mos Stefan ar fi implinit 103 ani pe 26 octombrie, de Sfantul Dumitru, dar Dumnezeu a avut alte planuri. L-a chemat sus, așa cum il chemase și pe tatal lui moș Stefan, tot la varsta de 102 ani. Se simțea foarte bine și spunea ca nu are probleme nici macar cu noul coronavirus.Cel mai batran cioban din…

- Numarul cazurilor confirmate cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 260, cele mai multe fiind in Bucuresti - 88.De la ultima raportare au mai fost inregistrate alte 14 cazuri noi de imbolnavire. Citește și: Cercetatorii au descoperit! Cat timp rezista coronavirusul in aer Potrivit…

- Senatorul Mihai Fifor, președintele PSD Arad și fost ministru al Apararii, face apel la calm și luciditate in aspra lupta pe care romanii o duc cu periculosul coronavirus. Mihai Fifor a postat un mesaj pe contul sau de pe o rețea de socializare, prin care indeamna la ințelegere și responsabilitate asumata…

- BRD Groupe Societe Generale se alatura unor banci precum CEC Bank, Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank, anunțand o serie de serie de masuri luate ca urmare a situației create de catre raspandirea COVID-19. ”In contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini masurile de prevenție…

- A number of 16 more Romanians tested positive for the novel coronavirus infection, thus the number of COVID-19 patients on Romania's territory having reached 139, the Strategic Communication Group informs. Of the 16 new cases, 4 are in Bucharest, 4 - in Arad, 3 - in Brasov, 2 - in Braila and one…

- In Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara sunt internați, vineri, 13, martie, 12 pacienți care au coronavirus. In spital, „pozitivi”, cu coronavirus, sunt 12 pacienți – un pacient din Arad, unul din Reșița și trei din Hunedoara, care sunt de cateva zile in spital. Recent a fost internata…

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 47 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. UPDATE Ora 22:40 – Inca doua cazuri de coronavirus confirmate. O femeie in varsta de 63 de ani a fost testata pozitiv miercuri seara…

