Stiri pe aceeasi tema

- New York City a dat in judecata trei mari companii petroliere, precum și principalul grup comercial din industria petroliera americana, susținand ca firmele induc in eroare vanzand combustibili ca fiind „mai curați” și se prezinta ca lideri in lupta impotriva schimbarilor climatice, conform Reuters.…

- Alexandru Mitrița (26 de ani) nu traverseaza cea mai fericita perioada a carierei. Plecat de la New York City FC și ieșit din vizorul naționalei, romanul se confrunta cu probleme la Al Ahli, clubul unde e imprumutat de americani. Recent, Mitrița a solicitat rezilierea contractului, nemulțumit ca echipa…

- Chisinaul ar putea avea o noua atractie turistica. Cel putin asta planifica autoritatile municipale, care vor sa transforme stradela Teatrului din sectorul Buiucani al Capitalei intr-o semipietonala de toata frumusetea.

- Un vulcan din Islanda care expulzeaza lava de vinerea trecuta ar putea continua sa erupa ani de zile, devenind o potentiala noua atractie turistica pe insula cunoscuta pentru minunile sale naturale, relateaza Reuters. Mii de islandezi s-au adunat la locul eruptiei in peninsula Reykjanes, la…

- O proprietate istorica din New York, conacul Lands’ End, unde scriitorul F. Scott Fitzgerald a fost invitat in mai multe randuri si care l-a inspirat sa scrie „Marele Gatsby”, este scoasa la vanzare pentru prima data in 40 de ani, informeaza news.ro . Acesta este listat la 28,5 milioane de dolari. Aflata…

- Proprietatea este listata la 28,5 milioane de dolari. Aflata in Locust Valley din Long Island, proprietatea de 32 de acri este parte din Gold Coast, unde Fitzgerald si-a plasat emblematicul roman „Marele Gatsby/ The Great Gatsby”. Supranumita „Conacul Lands’ End”, casa a fost construita in stil colonial,…

- Inspector in cadrul compartimentului de Resurse Umane al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj, Cornel Toma, are o pasiune mai rar intalnita in judetul nostru. Acesta a dezvoltat de copil o atractie pentru radioamatorism, atractie care a devenit...

- Pandemia scoate din anonimat localitați altfel greu de gasit pe harta Romaniei. Cu doar patru mii de cetațeni in actele ultimului recensamant, comuna Hotarele, din Giurgiu, a fost vizitata in ultimele trei saptamani de peste doua mii de turiști, din aproape toate regiunile țarii.