- Primarul Dominic Fritz a numit proiectul Timișoara Capitala Culturala Europeana a patra prioritate in bugetul local pe anul acesta. Administrația a prevazut in 2022 suma de 116 milioane de lei pentru cultura. Din aceasta suma, programul Timișoara 2023 – Capitala Culturala Europeana va beneficia de 31,6…

- Primarul Dominic Fritz pregatește Timișoara pentru un buget total ce depașește doua miliarde de lei. Va fi un buget in care creșterea calitații vieții cetațenilor și menținerea dinamicii orașului sunt in prim plan. Proiectul de buget intra in dezbatere publica. Municipalitatea timișoreana se vede pusa…

- Reparații la trotuare, rigole și a podețe, la Sebeș. Primaria aloca pana la 4,6 milioane de lei, pentru urmatorii patru ani Administrația locala din Sebeș aloca pana la 4,6 milioane de lei in urmatorii patru ani, pentru repararea și intreținerea trotuarelor, a rigolelor și a podețelor de pe raza municipiului. …

- Municipalitatea timișoreana iși propune in continuare sa ajute proprietarii cladirilor istorice din oraș sa realizeze mansardarea acestor imobile. Astfel, Primaria Municipiului Timișoara vine, din nou, in sprijinul proprietarilor de cladiri istorice prin elaborarea Strategiei privind mansardarea podurilor…

- Primarul Dominic Fritz promite ca readuce verdeața in Piața Libertații. Municipalitatea lucreaza la bugetul pentru anul acesta și unul dintre capitolele la care vor fi alocați mai mulți bani este cel al plantarii de arbori, de mari dimensiuni, in mai multe zone din oraș. „Unul din locurile in care vom…

- Potrivit subprefectului de Timis, Ovidiu Draganescu, la Timisoara urmeaza sa ajunga 15,4 milioane de lei ”Guvernul Romaniei scoate din nou din impas primaria timisoreana in problema incalzirii centralizate a orasului. Acum, rezolvarea a venit prin transferul unei sume de peste 15,4 milioane lei reprezentand…

- Parcul Industrial va fi „ridicat” la standarde normale. Mai mult, pe bani europeni, municipalitatea vrea sa-l extinda inclusiv pe zona cunoscuta drept „zona inundabila”. Parcul Industrial din Sarata a fost inaugurat in anul 2015. Ioan Turc explica in 2019 ca administrația PSD iși batuse joc de acest…

- Guvernul a alocat 54 de milioane de lei, joi seara, pentru Colterm, suma care ajuta compania de termoficare din Timișoara sa funcționeze pana la finalul anului. Primarul Dominic Fritz a mulțumit celor implicați in rezolvarea solicitarii municipalitații, dar liberalii nu au ratat ocazia sa-i „taxeze”…