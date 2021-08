Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, orașul cu cele mai mariTimișoara – municipiul cu cele mai mari taxe și impozite din Romania! O spun chiar unii dintre consilierii licali care sunt revoltați de intenția lui Dominic Fritz de a majora și mai multe darile pe care timișorenii trebuie sa le plateasca. „Grupul consilierilor locali…

- Salvarea sau transformarea Colterm poate aduce facturi mai mari pentru timișorenii racordați la sistemul centralizat de termoficare. Nu neaparat prin creșterea tarifului la gigacalorie, ci prin scaderea subvenției de la bugetul local. Primarul Dominic Fritz spune ca toți trebuie sa contribuie la redresarea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a prezentat in aceasta dimineața datele publicate de EUROSTAT, care releva faptul ca țara noastra are cele mai ieftine alimente din UE. „EUROSTAT confirma - in Romania sunt cele mai IEFTINE alimente din UE! P.S. Așa mai omoram un fake news despre 'explozia'…

- Suma de 890.832 lei va fi platita de Timișoara, in doua tranșe, Bancii Mondiale pentru ca experții acesteia sa studieze, analizeze și sa dea decizii și sugestii pentru ca sistemul de termoficare din oraș sa nu moara. Aceasta daca propunerea de hotarare de consilu local va fi aprobata de plen, ceea ce…

- Nu vine prea curand salvarea de la Banca Mondiala. Contractul pentru colaborarea cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost pregatit de Primaria Timișoara și trebuie sa ajunga in atenția consilierilor locali. Durata acestuia este de 13 luni, astfel ca societatea de termoficare…

- Fost prim-ministru și fost președinte al Consiliului Județean Timiș, Sorin Grindeanu a vorbit astazi, scurt, in conferința de presa a PSD Timiș, și despre situația societații de termoficare din capitala județului. Va reamintim ca, recent, Colterm a fost sancționata cu peste 100 de milioane de lei, suma…

- „Ca urmare a deciziei de impunere nr. 3/14/05.2021, prin care s-a stabilit in sarcina Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA obligația fiscala in valoare de 106.863.467 de lei, pentru nerestituirea certificatelor de emisii de gaze ... The post Colterm contesta amenda pentru certificatele verzi appeared…

- Inevitabilul s-a produs și pe adresa societații de termoficare Colterm a sosit amenda imensa pentru ca aceasta nu a cumparat la timp certificatele verzi care compenseaza poluarea produsa. Societatea va avea de platit in jur de 21 de milioane de euro. Colterm trebuia sa achiziționeze certificate verzi…