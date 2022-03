Fritz către Nadal: „Kaput!” Tanarul american a castigat turneul de la Indian Wells * Poloneza Iga Swiatek a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Iga Swiatek, care in semifinale a trecut de Simona Halep, s-a impus in ultimul act in fata sportivei elene Maria Sakkari, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 21 de minute. Ca urmare a acestui succes, Iga Swiatek va urca pe locul 2 WTA, cel mai bun din cariera.Poloneza a castigat luna trecuta si turneul de la Doha, tot de categorie WTA 1000, astfel ca a ajuns la 11 victorii si zero infrangeri in acest an la acest tip de turnee. Iga a depasit-o pe Barbora… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

