Frigul, dușman și aliat în același timp pentru organism Temperaturile au scazut, dar sunt in limitele normale perioadei in care ne aflam. Pentru unii, frigul nu-i tocmai o veste buna. Mai ales ca, din cauza vantului, chiar il simțim destul de taios. Pentru alții, frigul chiar vine cu unele avantaje. Frigul este un dușman al sistemului imunitar. De ce? Pentru ca sangele se concentreaza spre organele vitale, ceea ce face dificila misiunea celulelor imunitare, cum sunt globulele albe și polinucleare, de a avea o circulație normala in tot corpul nostru. Rezultatul: devenim mai sensibili, mai ales in fața atacului virusurilor, care sunt in circulație in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

