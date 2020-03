Stiri pe aceeasi tema

- Soțul medicului de la Spitalul „Sf. Maria“, Lucian Miron, a fost confirmat cu coronavirus, in timp ce testul lui Ingrid Miron a ieșit negativ. Reamintim, cei doi au fost in Franța, in timp ce in toata Europa era pandemie de coronavirus.„Buna dimineata,Ma gandesc la schimbarea echilibrului anterior chiar…

- Un grup de suporteri ai echipei FC Universitatea Craiova, din Liga a treia, au fost prezenti duminica seara in fata Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Ultrasii si-au aratat sprijinul fata de medici in lupta cu coronavirusul....

- Federatia italiana de fotbal (FIGC) va cere amânarea EURO 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, în speranta ca sezonul din Serie A va putea fi încheiat, informeaza Reuters, conform Agerpres."Vom propune UEFA amânarea Campionatului European", a declarat presedintele…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, ca a fost emis ordinul prin care se suspenda pe o perioada de sase luni exportul de medicamente, fiind oprite la granita "nenumarate" tir-uri cu "zeci de tone" de medicamente si materiale sanitare, noteaza Agerpres."In momentul…

- „Guvernul va avea aceeasi componenta. Sunt multumit de activitatea fiecarui ministru” a spus Ludovic Orban inainte de a inainta, in calitate de premier interminar, lista viitorului cabinet.PNL s-a reunit, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul…

- Orasul Sibiu este considerat de Forbes printre cele mai "trendy" 20 de destinatii din Europa.Jurnalistii publicatiei americane, Forbes, au laudat orasul transilvanean pentru ocazia de a trai experiente culturale si gastronomice de nivelul celor din Bruges sau Paris, scene demne de a fi postate…

- Sibiul se numara printre cele mai bune 20 de destinatii din Europa pentru anul 2020, a anuntat joi platforma Forbes Orasul Sibiu este considerat "urmatoare destinatie trendy" de jurnalistii publicatiei americane. Orasul transilvanean este laudat pentru ocazia de a trai experiente culturale si gastronomice…

- Presa britanica a anuntat, joi, ca micii fotbalisti scotieni nu vor mai avea dreptul sa loveasca mingea cu capul la antrenamente inainte de a implini 12 ani, din cauza riscului de dementa la varsta adulta. Conform BBC , Federatia scotiana de fotbal (SFA) intentioneaza sa anunte oficial aceasta interdictie…