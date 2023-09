Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Federația Romana de Fotbal a emis un comunicat virulent prin care se delimiteaza de acțiunile gruparii de ultrași „Uniți sub tricolor”. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a respectat protocolul sportiv, obișnuit inaintea meciurilor internaționale, și a organizat un pranz oficial și cu ocazia partidei Romania - Kosovo, programat marți seara, pe Arena Naționala, in preliminariile Euro 2024. Cele doua federații au fost reprezentate la cel…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca luni, incepand cu ora 12:00, au fost puse la vanzare, la casele de bilete de la Arena Naționala, tichetele pentru meciul contra naționalei din Kosovo, din preliminariile EURO 2024, din Germania. Romania continua parcursul din preliminariile EURO 2024. ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca azi, incepand cu ora 12:00, au fost puse la vanzare, la casele de bilete de la Arena Naționala, tichetele pentru meciul contra naționalei din Kosovo, din preliminariile EURO 2024, din Germania. Romania continua parcursul din preliminariile EURO 2024. ...

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in luna aceasta doua partide din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, cu Israel (9 septembrie) și Kosovo (12 septembrie), iar Federația Romana de Fotbal se așteapta la un stadion plin la primul joc, programat pe Arena Naționala.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena. „Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie, cu doua meciuri pe…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena, potrivit Agerpres."Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. „Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie…